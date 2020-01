Inondations : Le Canada apporte un soutien financier au Congo

Les fortes pluies qui se sont abattues à Brazzaville et à l’intérieur du pays ont laissé derrière elles beaucoup de sinistrés. Face à la catastrophe, le gouvernement a lancé un appel à l’aide des pays amis. Sensible à cet appel, le gouvernement canadien a dépêché sa ministre du développement international à Brazzaville pour apporter son soutien aux victimes.



Ce sujet a été au centre des entretiens entre Denis Sassou-N’Guesso et Karina Gould. « Nous avons parlé des enjeux que nous avons en commun, entre le Congo et le Canada, ce que nous avons commencé sur les changements climatiques », a déclaré la ministre canadienne au sortir de l’audience, avant d’annoncer que son pays, le Canada apporte de l’aide financière au Congo pour aider les victimes des inondations. « J’ai réaffirmé l’aide financière que le Canada apporte aux organisations qui vont assurer la sécurité de la nourriture et aussi aider les personnes qui sont affectées par ces inondations », a affirmé Karine Gould. Elle a précisé que le Canada « apporte 280 milles dollars canadiens au PAM et à la Caritas ».



L’hôte de Denis Sassou-N’Guesso se dit être réconfortée par le fait que son pays, soit parmi les donateurs au fonds d’urgence au bénéfice du Congo. En effet, selon Karine Gould, l’ONU a annoncé l’octroi d’une aide de près de 609 millions de dollars américains au Congo pour les victimes des inondations.



Le Canada, a-t-elle ajouté, reconnait l’engagement du Congo dans le domaine de la protection de l’environnement et entend s’investir pour renforcer le leadership du président Denis Sassou-N’Guesso en faveur de la lutte contre les changements climatiques.



Les deux personnalités ont également évoqué d’autres questions, notamment la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain : « Nous avons aussi parlé de la paix et de la sécurité dans la Région », a poursuivi la ministre canadienne. A ce sujet, Mme Karine Gould a, d’ailleurs reconnu le rôle majeur que joue le président congolais dans la préservation de la paix en Afrique : « Nous reconnaissons l’intérêt d’avoir la stabilité dans la région des grands lacs », a déclaré Karine Gould, pour qui son pays, le Canada accorde de l’importance à la paix et la sécurité en Afrique.



Denis Sassou N'Guesso et Karina Gould ont aussi évoqué l'accord relatif à la zone de libre libre-échange continentale africaine signé en juillet 2019. Cet accord constitue une véritable opportunité de développement pour Afrique, a relevé la ministre canadienne du développement international.



Le Canada et le Congo affichent ainsi leur volonté de porter haut leurs relations bilatérales.