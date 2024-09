Inondations au Cameroun - Kousséri : Les sapeurs-pompiers, gardiens de l'éducation en temps de crise

Les eaux montent, mais l'esprit de solidarité ne faiblit pas. Alors que le quartier de Garingaria est entièrement isolé par les inondations, les sapeurs-pompiers de la 402e Compagnie d'Incendie se mobilisent pour venir en aide aux populations sinistrées, en particulier aux élèves.



Depuis une semaine, les nageurs sauveteurs de la 402e Compagnie d'Incendie de Kousséri sont mobilisés au quartier Garingaria pour aider les élèves et les habitants de cette zone, qui est complètement isolée à cause des inondations.



Les sauveteurs aident les élèves à traverser les zones inondées pour se rendre à l'école, garantissant ainsi leur accès à l'éducation. Ils assistent également les résidents dans leurs déplacements quotidiens, leur permettant de vaquer à leurs occupations.



Cette initiative des soldats du feu met en lumière l'engagement des autorités locales et des services d'urgence à répondre aux besoins des populations affectées par les inondations. En facilitant les déplacements, ces actions contribuent à atténuer les effets des inondations et à assurer la sécurité des citoyens dans un contexte difficile.