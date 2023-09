Inondations en Libye : « Le monde nous a abandonné », pleure un journaliste libyen en direct à la télévision

En Libye, le bilan humain dépasse l'entendement. Le nombre de personnes tuées dans les inondations qui ont dévasté Derna serait de 20 000 personnes, selon le maire de la ville, Abdoulmenam Al-Ghaithi.



Ce vendredi 15 septembre 2023, l'ONU a lancé un premier appel à des fonds de plus de 71 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents de 250.000 personnes.



« Suite aux inondations catastrophiques et mortelles à Derna, et ailleurs dans le pays, l’aide humanitaire est plus urgente que jamais », a souligné, jeudi, l’ONG Human Rights Watch.