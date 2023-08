Intelligence artificielle : des technologies pour stimuler l'emploi

L'introduction de technologies génératives d'intelligence artificielle (IA) est très susceptible de conduire à une augmentation de l'emploi mondial, plutôt qu'à sa diminution. C'est ce qu'indique un rapport publié à Genève par l'Organisation internationale du travail (OIT), une agence spécialisée de l'ONU.



« L'intelligence artificielle générative augmentera numériquement le nombre d'emplois au lieu de les supprimer », affirment les experts. Selon eux, la plupart des emplois ne peuvent être que partiellement automatisés.



« Ainsi, l'impact le plus important de cette technologie ne sera probablement pas dans l'élimination des emplois, mais dans le changement potentiel de leur qualité, en particulier en termes d'intensité du travail et d'autonomie », souligne l'étude.



L'OIT a souligné le fait que les emplois de bureau étaient les plus exposés au risque d'être éliminés par l'IA générative, près d'un quart des emplois dans ce domaine étant considérés comme "très vulnérables" par le rapport. Dans les pays à revenu élevé, environ 5,5% de tous les travailleurs occupent des emplois susceptibles d'être affectés par l'automatisation associée à l'IA générative.



Dans les pays à faible revenu, en revanche, « le risque d'automatisation ne concerne qu'environ 0,4% des emplois ». Le potentiel de croissance de l'emploi est « presque identique dans tous les pays », ce qui amène le rapport à suggérer qu'avec les bonnes politiques, la nouvelle vague de transformation technologique « pourrait apporter des avantages significatifs aux pays en développement ».



Selon l'étude, l'automatisation associée à l'IA générative, affectera davantage les emplois occupés par les femmes. Cela s'explique par le fait que les femmes sont sur-employées dans les emplois de bureau, en particulier dans les pays à revenu élevé et intermédiaire.



Les experts estiment que l'impact socio-économique de l'IA générative dépendra largement de la qualité de la gestion de sa mise en œuvre. Ils préconisent donc l'élaboration de « politiques qui soutiennent une transition ordonnée, équitable et consultative » vers les technologies d'IA générative.



Le point de vue des travailleurs, la formation et une protection sociale adéquate sont essentiels pour gérer cette transition, selon le rapport. L'OIT met en garde contre le risque que l'adoption des nouvelles technologies de l'IA « ne profite qu'à quelques pays et acteurs du marché bien préparés ».