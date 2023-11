Intelsat et Africa Mobile Networks augmentent la couverture cellulaire en Afrique

Depuis 2018, Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde, et Africa Mobile Networks (AMN) ont installé plus de 3 000 antennes satellites de base rurales dans plusieurs pays d’Afrique.



Ils ont ainsi offert de nouveaux services de télécommunications à plus de 8 millions de personnes. AMN regroupe des entreprises qui construisent, possèdent, exploitent et entretiennent des infrastructures de réseaux mobiles desservant les plus grands opérateurs de réseaux mobiles (ORM) d’Afrique.



Le principal réseau d’AMN se trouve au Nigeria et compte aujourd’hui plus de 1 350 sites. Depuis juin 2023, plus de 450 sites ont été ajoutés, ce qui permet de fournir des services de téléphonie et d’Internet à plus de 3,5 millions de personnes dans des communautés nigérianes qui n’étaient pas jusqu’à présent connectées.



« De par cet engagement à réduire la fracture numérique, notre impact a été significatif et nous sommes impatients de poursuivre notre mission de connectivité, en veillant à ce que davantage de communautés puissent accéder aux avantages des services de télécommunications », a indiqué Jean Philippe Gillet, vice-président senior des ventes mondiales pour les réseaux et les médias chez Intelsat.



« Avec la société AMN, nous avons l’intention de transformer durablement le paysage numérique africain ». Intelsat et AMN envisagent des opérations supplémentaires à Madagascar, au Rwanda et en RDC. AMN projette de construire plus de 1 340 stations de base rurales sur ces trois nouveaux marchés.



AMN s’est spécialisée dans la connexion des communautés, en réduisant les coûts d’équipement initiaux et continus tout en permettant l’extension des services cellulaires dans des zones où, traditionnellement, il n’était pas viable d’un point de vue économique de le faire.



Le recours au satellite pour fournir une connectivité « backhaul » aux tours cellulaires éloignées fait partie intégrante de ce modèle d’entreprise. La situation géographique et le terrain de ces tours ne permettent souvent pas d’utiliser des solutions de liaison telles que le câble à fibre optique et les micro-ondes.