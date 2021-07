JO de Tokyo : Memneloum Demos est le porte-drapeau du Tchad

Trois athlètes représenteront le Tchad aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Il s'agit de Memneloum Demos en judo, Hourtou Marlyse au tir à l’arc et Mahamat Bachir en athlétisme.



À quelques heures du départ de la délégation tchadienne, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Entrepreneuriat a remis officiellement le drapeau tricolore à la judokate Memneloum judoka.



"Un choix qui a tout son sens preuve de son engagement au cours de son parcours sportive axé sur la réalisation de performance. Elle a un grand rôle à jouer pour motiver son équipe à aller au bout de leur détermination", indique le Comité olympique et sportif tchadien.



Le ministre Routouang Mohamed Ndonga a exhorté les trois athlètes à aller à la conquête de titres olympiques afin de marquer une histoire indélébile et inscrire le nom du Tchad dans le concert des nations des champions.



Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet 2021 au 8 août 2021.