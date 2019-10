Joel Leonardo é novo presidente do Tribunal Supremo

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou hoje o Juiz Conselheiro Joel Leonardo para presidente do Tribunal Supremo, em substituição de Rui Ferreira que apresentou renúncia ao cargo no início do mês em curso. A renúncia de Rui Ferreira implicou a cessão com efeitos imediatos, do exercício do cargo e a consequente vacatura, refere em […]

