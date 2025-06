Journée Internationale des Femmes dans la Diplomatie : L'Ambassadrice du Tchad aux États-Unis souligne le rôle des femmes et de la jeunesse

Engagement pour le rayonnement du Tchad et le potentiel de la jeunesse africaine

En tant que cheffe de la diplomatie tchadienne aux États-Unis, l'Ambassadrice Gata Ngoulou a réaffirmé son engagement quotidien à œuvrer pour le rayonnement du Tchad, qu'elle décrit comme une "terre de bravoure et de richesses culturelles". Elle a souligné l'importance de défendre les intérêts du pays avec rigueur, de promouvoir des partenariats fructueux et de veiller au respect de la souveraineté nationale.







Au-delà des protocoles et des négociations, l'Ambassadrice a exprimé sa "conviction profonde" quant au potentiel inestimable de la jeunesse africaine. Elle la considère comme la "force motrice" du continent, un "lien qui unit nos nations" et "l'espoir qui nous pousse vers l'avant". C'est pourquoi, parallèlement à ses fonctions diplomatiques, elle s'investit pour soutenir, inspirer et ouvrir des portes à cette jeunesse ambitieuse, car "l'Afrique de demain se construit aujourd'hui".







Hommage aux femmes diplomates et appel à l'action

En cette journée symbolique, l'Ambassadrice Kitoko Gata Ngoulou a rendu hommage à toutes les femmes diplomates qui, par leur intelligence, leur ténacité et leur grâce, façonnent les relations internationales. Elle a lancé un appel à ses "sœurs tchadiennes et africaines" à "continuer à montrer la voie, à innover et à servir avec passion."







Elle a conclu sa déclaration en affirmant : "Avec le soutien de notre Président, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad avance. Avec la détermination des femmes, la diplomatie progresse. Avec la jeunesse africaine, l’avenir s’écrit."