Journée internationale de la femme : Les femmes de la diaspora tchadienne à l'honneur à l'Élysée

À la veille de la Journée internationale de la femme, le 7 mars 2025, l'Association des Femmes de la Diaspora Tchadienne a été invitée à l'Élysée par le président de la République française, Emmanuel Macron. Cette rencontre a été l'occasion d'un échange fructueux sur les enjeux clés du Tchad, avec un accent particulier sur le rôle des femmes dans le développement du pays.





Les discussions ont porté sur des thèmes variés et essentiels, tels que la diaspora, la société civile, la jeunesse, les femmes, le climat et l'entrepreneuriat. Ces sujets reflètent les préoccupations majeures de l'association et son engagement à contribuer au développement du Tchad.