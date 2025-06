Tchad : PariezCash et Dakouna Espoir, un partenariat renouvelé au service de l’enfance vulnérable

Ce 22 juin 2025, La Tchadienne des Jeux et des Loisirs (TDJL), à travers sa marque PariezCash, et l’association Dakouna Espoir, ont officiellement renouvelé leur partenariat samedi dernier, lors d’une cérémonie tenue au sein des locaux de l’association.



Dans son allocution, Aleva Ndavogo Jude, président fondateur de Dakouna Espoir, a salué un engagement précieux :« Il y a un an, PariezCash a posé un acte pionnier, devenant l’une des premières entreprises à croire en notre mission », a-t-il rappelé avec émotion.



Grâce à ce partenariat, l’association a pu offrir un cadre d’accueil à des enfants en situation difficile, leur assurant repas quotidiens, scolarisation et accompagnement psychosocial. Il a souligné que cette rencontre ne visait pas seulement à faire le bilan du chemin parcouru, mais aussi à célébrer un renouvellement de confiance. Il s’est dit convaincu que d’autres entreprises emboîteront le pas de PariezCash, pour contribuer à leur tour à cette œuvre humanitaire.



De son côté, Jean Philippe Bernard, directeur général de PariezCash, a exprimé sa fierté de poursuivre ce partenariat :« PariezCash est engagée pour l’enfance. Ce partenariat est un devoir de solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Nous resterons aux côtés de ces enfants. »