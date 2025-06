Tchad : à Sarh, quand la solidarité féminine repousse les fléaux des pluies

Dans le sud du Tchad, à Sarh, les premières averses de la saison ne tombent pas sans alerter les consciences.



Au moment où la majorité se prépare à affronter les désagréments liés aux inondations, un groupe de femmes engagées choisit d’agir, plutôt que de subir. Issues de différents milieux sociaux, elles se mobilisent à travers l’organisation communautaire Djraykinan, mot qui signifie « Aidons-nous » en langue locale, pour prévenir les effets dévastateurs des pluies sur leur cadre de vie.



Ce 24 juin 2025, dès l’aube, elles sont nombreuses à se retrouver armées de balais, de râteaux, de brouettes et de gants pour nettoyer les rues, dégager les caniveaux obstrués et assainir les zones les plus à risque de la ville, notamment aux abords du marché central et dans certains quartiers.



Toutes unies par le sens du devoir et la volonté de protéger leur communauté. « Nous ne pouvons pas attendre que les autorités fassent tout. C’est notre ville, notre santé, nos enfants. Alors, nous agissons », affirme Maïmounna Motbeyalbaye, commerçante et membre active de Djraykinan.



Ces femmes ne sont pas contentées de nettoyer ; elles ont sensibilisé également les habitants, expliquant les dangers du jet de déchets dans les caniveaux et les conséquences directes sur la santé publique : stagnation d’eau, prolifération de moustiques, paludisme, choléra…



Présent lors de l’opération, Sidothè Bételoum, représentant de la mairie de Sarh, salue l’exemplarité de cette action : « Ce sont des citoyennes modèles. En se levant pour la propreté de leur ville, elles montrent que le changement commence à la base. Ces actions méritent d’être soutenues et reproduites. » À travers leurs actions concrètes, ces femmes démontrent que la propreté et la résilience urbaine sont une responsabilité partagée.



Sarh peut donc compter sur elles, pour ne pas sombrer sous les eaux, ni sous les déchets.