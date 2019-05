ACTUALITES L’Africa Men and Women’s Sevens, les deux tournois africains servant de qualification aux Jeux des XXXII Olympiades, Tokyo 2020

En partenariat avec Société Générale, banque officielle de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), l’Africa Women’s Sevens se déroulera les 12 et 13 octobre 2019 à Jemmel en Tunisie et regroupera les 12 meilleures équipes africaines. Chacune aura à cœur de finir première du classement pour se qualifier directement pour les prochains Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020. Les médaillées d’argent et de bronze africaines conserveront encore de l’espoir puisqu’elles participeront à un tournoi de repêchage mondial par la suite. Aref Belkhiria, Président de la fédération Tunisienne de Rugby déclare : « C’est un grand honneur d'être choisis par Rugby Afrique pour l'organisation du tournoi Africa Women's Sevens, qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. La FTR a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce tournoi se déroule dans de très bonnes conditions et pour transmettre une excellente image du rugby féminin africain.» Le tournoi est cette année étendu à 12 équipes avec le retour de l’Afrique du Sud qui n’avait pas pu participer au tournoi africain en 2018 et figure parmi les plus sérieuses prétendantes au titre. Mais la compétition promet d’être rude face aux kenyanes par exemple, finalistes de l’Africa Women’s Sevens depuis plusieurs années, ou aux tunisiennes dont les ambitions de sacre à domicile sont déjà affichées. La 12ème place revient aux ghanéennes sur décision du comité des compétitions de Rugby Afrique. Herbert Mensah, Président de la Fédération Ghanéenne de Rugby a exprimé sa gratitude envers cette décision qui est une juste reconnaissance de la place prépondérante accordée au développement du rugby féminin au Ghana au cours des quatre dernières années. « Les dames ont été à l'avant-garde de la croissance du Get Into Rugby. En 2018, Mme Rafatu Inusah a été honorée à l’Africa Women's 7s du Botswana, où elle s'est engagée, au nom de Ghana Rugby, à être prête à participer aux compétitions continentales à partir de 2019. Au Ghana, nous avons une league de rugby à 7 féminine et nous envisageons de lancer une ligue de 15 dans l’avenir. En tant que pays ne pratiquant pas le rugby, les efforts déployés au Ghana devraient servir de motivation à toutes les nations. » a expliqué Mensah. Le mois suivant, ce sera au tour des messieurs de se disputer le titre de Champion d’Afrique pour décrocher le ticket gagnant vers Tokyo. Et de même les deuxième et troisième équipes iront tenter leur dernière chance au tournoi de repêchage mondial. La qualification de l’Afrique du sud semble acquise puisqu’elle est actuellement 4ème du classement des Séries Mondiales qui se termineront le 2 juin, avec une confortable avance sur le 5ème. Dans ce cas, elle ne participera pas aux qualifications africaines ce qui signifie donc que l’Afrique comptera au moins deux représentants lors du tournoi olympique. La Côte d’Ivoire et le Nigéria, finalistes du tournoi Regional Sevens qui s’est tenu en septembre dernier à Abidjan, s’était alors qualifiés pour participer à la compétition continentale en 2019 en tant que 13 et 14ème équipes. « Ces qualifications olympiques clôtureront la saison 2019 en beauté et je remercie le Président de l’ACNOA Mr Berraf et les comités nationaux africains qui soutiennent nos fédérations et nos équipes dans leur préparation. L’Afrique vise le haut niveau et une reconnaissance internationale, et je crois au rugby à 7 comme révélateurs de nos talents en Afrique et notamment chez les femmes. J’adresse donc mes encouragements à tous nos athlètes qui se préparent pour cette échéance et m’attends à du rugby de haut niveau en octobre en Tunisie et en novembre en Afrique du Sud » conclut le Président de Rugby Afrique, Khaled Babbou. Equipes participantes : Africa Women’s Sevens : Stade Municipal de Jemmel, Tunisie , 12 et 13 octobre 2019 Kenya , Ouganda, Zimbabwe, Madagascar, Sénégal, Botswana, Zambie, Maroc, Ile Maurice, Afrique du Sud, Ghana, Tunisia Africa Men’s Sevens : Bosman stadium, Johannesburg, Afrique du Sud : 8 et 9 novembre 2019 Zimbabwe, Kenya, Uganda, Madagascar, Zambie, Tunisie, Sénégal, Maroc, Namibie, Ghana, Botswana, Ile Maurice, Côte d’Ivoire, Nigeria Distribué par APO Group pour Rugby Africa. Contact de presse :

A propos de Rugby Africa :

Créé en 1986, Rugby Africa (www.RugbyAfrique.com), anciennement Confédération Africaine de Rugby (CAR), est une des six associations régionales de World Rugby (www.WorldRugby.org), l'organisme international qui gère le rugby à XV et le rugby à sept. Rugby Africa regroupe les nations africaines pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Africa organise notamment la compétition qualificative pour la Coupe du Monde de rugby, et Africa 7, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Rugby Africa compte 39 membres, dont 22 membres ou membres associés de World Rugby, 10 membres ou membres associés de Rugby Africa et 16 nouveaux pays travaillant avec Rugby Africa.

