« L’Afrique est le premier marché frontière avec un énorme potentiel inexploité » (Akinwumi Adesina)

Le forum se tenait dans le cadre de la 7ème conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique, à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée.



A cette occasion, M. Adesina a souligné que l’Afrique avait le potentiel de devenir l’un des premiers marchés frontières, avec un énorme potentiel dans l’agriculture et les énergies renouvelables. Le président de la Banque africaine de développement (BAD) a assuré aux investisseurs coréens que « l’Afrique n’est pas aussi risquée qu’on le dit. C’est un continent d’opportunités, qui n’attendent que d’être exploitées ».



Il a cité l’analyse de Moody’s sur les taux de défaillance lors du financement tiers de projets d’infrastructure. Celle-ci montre que le continent africain est mieux classé avec 5,5 %, que l’Asie (8,5 %) et l’Amérique latine (13 %). La BAD utilise des garanties partielles de risque et de crédit pour réduire les risques encourus par le secteur privé, a-t-il précisé.



M. Adesina a fait remarquer que le commerce bilatéral entre la Corée et l’Afrique était important et en croissance, mais que son volume devait être amélioré. Ces échanges - exportations et importations - ne représentent que 2 % du total des échanges avec le monde.



Cela doit changer, a-t-il dit, compte tenu des énormes opportunités économiques et du potentiel d’investissement en Afrique. Il a énuméré plusieurs secteurs qui, selon lui, offrent d’énormes possibilités, notamment l’énergie et l’agriculture, qui devraient atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, ainsi que le développement de Zones spéciales de transformation agro-industrielle dans lesquelles la Banque et ses partenaires ont investi plus de 1,5 milliard de dollars dans 11 pays.



Dans le secteur de l’énergie, M. Adesina a déclaré que l’Afrique dispose d’un énorme potentiel en matière d’énergies renouvelables, dont 11 térawatts d’énergie solaire, ce qui représente le niveau le plus élevé au monde, mais dont seul 1 % est utilisé.



Avec en outre, 350 gigawatts d’hydroélectricité, dont seulement 7 % sont utilisés, 115 gigawatts de potentiel éolien, dont seulement 2 % sont utilisés et 15 gigawatts d’énergie géothermique, dont seulement 2 % sont utilisés. Pour sa part, le premier vice-président coréen et ministre de l’Économie et des Finances, Byoung Hwan Kim, a reconnu qu’en dépit des chocs mondiaux, les pays africains connaissaient des taux de croissance plus élevés.



La réunion a identifié la Zone de libre-échange continentale africaine comme une plateforme pour le commerce et l’investissement mutuels. Le président de la Banque d’import-export de Corée, Hee-sung Yoon, a déclaré que la population et les vastes ressources de l’Afrique offraient d’énormes possibilités de croissance.



Les participants au forum ont également appris que l’Afrique offre d’importantes possibilités d’investissement dans les métaux verts, qui pourraient stimuler la croissance du marché mondial des technologies d’énergie renouvelable propre, où les pays peuvent créer des emplois, stimuler la croissance économique et réduire leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles.