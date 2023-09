L’Allemagne donne 7.5 milliards Fcfa d’aide pour l’action humanitaire en Afrique

Cette aide va permettre à l’OIM de soutenir les gouvernements africains y compris le Tchad pour protéger des vies dans les situations d'urgence, tout en aidant les pays à se préparer et à répondre aux chocs humanitaires.



Pour le Tchad, l'allocation s'élève à 2.3 millions d'euros, soit à peu près 1.5 milliards de Fcfa, et servira à soutenir la réponse humanitaire à l'Est du pays en lien avec la crise au Soudan.