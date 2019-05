L’Ambassade des Etats-Unis Promeut l’Education des Filles aux Sciences et aux Arts

Le Directeur des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Kanishka Gangopadhyay, la Présidente Directrice Générale de l’organisation IREX, Kristin Lord, et la Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ont lancé le programme SHE's GREAT BENIN, le lundi 15 Avril 2019 dans les locaux de Sèmè City à Cotonou.

SHE’s GREAT BENIN est une initiative de l’organisation américaine IREX, en collaboration avec l’Ambassade et Sèmè City, qui offre aux filles et jeunes femmes béninoises des compétences et des opportunités dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de l’art et du dessin, et des mathématiques (STEAM). Le programme est financé par le Bureau du Département d’Etat chargé des questions relatives aux femmes au niveau mondial et vise à lutter contre la violence basée sur le genre et les pratiques culturelles néfastes, tout en renforçant le leadership et la prise de décisions chez les filles.

SHE’s GREAT BENIN consistera en des camps STEAM pour permettre aux filles et garçons béninois de renforcer leurs connaissances des carrières STEAM et d’interagir avec des mentors dans des domaines connexes.

Le Directeur des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis, Kanishka Gangopadhyay, a rappelé que l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Bénin, et le gouvernement américain dans son ensemble, se sont engagés à promouvoir la participation des femmes et des filles dans ces domaines essentiels au développement durable. « En formant des jeunes femmes dans ces domaines cruciaux, nous leur donnons les compétences nécessaires pour réussir à l’avenir, » at-il ajouté.

La Présidente Directrice Générale de IREX, Kristin Lord, a salué l’implication du Ministère de l’Enseignement Secondaire et du Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication, pour l’aboutissement du programme SHE’s GREAT BENIN. Madame Lord a ajouté que ce programme accompagne l’émergence d’une nouvelle génération de femmes talentueuses.

La Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a déclaré qu’il existe toujours un écart entre les hommes et les femmes dans les domaines des sciences et des technologies, même si cet écart a tendance à se réduire. « Changer les mentalités sur le rôle des femmes est donc indispensable pour augmenter le nombre de celles-ci dans les domaines scientifiques. C’est à cet effet que l’activité de ce jour me parait opportune, car elle permet aux élèves et enseignants que vous êtes de devenir des pionniers du programme de promotion des STEAM dans vos collèges respectifs, » a ajouté la Ministre en s’adressant aux participants.

L’initiative SHE’s GREAT BENIN est un projet pilote pour un programme beaucoup plus vaste prévu cet été, et qui permettra de former encore plus de jeunes femmes et filles dans les domaines STEAM.

