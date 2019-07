L’Ambassade des États-Unis forme et équipe les forces tchadiennes du G5 Sahel

L’ambassade des États-Unis au Tchad a livré 16 camions, 900 trousses médicales et un entrepôt nouvellement construit aux forces tchadiennes participant au G5 Sahel lors d’une cérémonie le 11 juillet. Ce don, évalué à 3,5 milliards de francs CFA, constitue la première partie d’un programme de formation et d’équipement d’une valeur de 16 milliards de francs CFA. Avec l’aide des États-Unis, le contingent tchadien du G5 Sahel sera pleinement formé et équipé pour sa mission de lutte contre le terrorisme et le trafic dans la région.

Dans son allocution, la Chargée d’affaires par intérim, Mme Chahrazed Sioud, a déclaré : « Les Etats-Unis sont fiers d’accompagner le Tchad et ses partenaires du G5 Sahel, qui est une initiative africaine exprimant la volonté courageuse et la détermination des pays membres de travailler ensemble afin d’éliminer les diverses menaces terroristes qui planent sur la région. »

