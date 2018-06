L’Ambassade du Maroc au Tchad offre une soirée d’Iftar pour les retrouvailles

L’Ambassade du Maroc au Tchad a organisé hier soir, à la résidence de l’Ambassade du Royaume Chérifien, une cérémonie d’Iftar à l’honneur des lauréats tchadiens du Maroc, des amis du Maroc et aussi de la communauté marocaine résidant à N’Djamena.



A travers cette soirée d’Iftar, l’Ambassade du Maroc au Tchad vise à offrir une occasion de retrouvailles, de partage et d’échange pour perpétuer ces traditions et coutumes qui s’inscrivent dans une spécificité tchado-marocaine en vue de contribuer au renforcement de ce lien séculaire entre le Tchad et le Maroc.