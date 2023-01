L'Égypte propose de créer et d'abriter un hub mondial d'approvisionnement en céréales

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a annoncé que les autorités égyptiennes souhaitent coopérer avec la communauté internationale pour créer un hub mondial d'approvisionnement et de stockage des céréales en Égypte, lors d'une réunion du comité d'organisation du sommet du G20 qui doit se tenir en Inde cet automne.



Il a déclaré que l'Égypte, compte tenu de sa situation géographique unique, pourrait mieux répondre aux problèmes de sécurité alimentaire dans le monde en créant un tel centre. Il a également appelé à une "stratégie globale de gestion de la crise" et a exhorté les pays développés à entreprendre des projets économiques et d'investissement conjoints dans les pays en développement pour le développement durable de leur production agricole, mettre en place des systèmes d'alerte précoce en cas de pénurie alimentaire et établir des installations de stockage pour faire face aux périodes difficiles.