L'Éthiopie et le Fonds international de développement agricole (FIDA) aident les familles à s’adapter aux chocs climatiques grâce à un nouveau projet de plusieurs millions de dollars

Quelque 500 000 familles éthiopiennes parmi les plus vulnérables doivent bénéficier d'un nouveau projet s’élevant à 451 millions d’USD et visant à accroître leur résilience face aux chocs climatiques qui touchent les régions les plus pauvres du pays.

Depuis plus de 20 ans, les changements climatiques mettent à rude épreuve l'économie éthiopienne et les moyens d’existence de la population. La plupart des personnes vivant dans les basses terres dépendent de l’agriculture pluviale et du pastoralisme et sont donc fortement vulnérables aux sécheresses, à la désertification et aux inondations.

Un accord de financement relatif au projet de renforcement de la résilience des moyens d’existence dans les basses terres a été signé aujourd’hui par Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA) (www.IFAD.org/fr), et Zenebu Tadesse Woldetsadik, Ambassadeur et Représentant permanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès des organismes des Nations Unies s’occupant d’alimentation et d’agriculture ayant leur siège à Rome.

Le financement comprend un prêt de 90 millions de dollars octroyé par le FIDA, des cofinancements d'un montant de 350 millions de dollars versés par l’Association internationale de développement (80% de prêts et 20% de dons) et un montant de 11 millions de dollars provenant des bénéficiaires mêmes.

Le projet, qui vise en premier lieu à atteindre les objectifs de développement durable 1 et 2 (éliminer la pauvreté et la faim), permettra d’installer des systèmes d'irrigation à petite échelle afin de réduire la dépendance aux pluies irrégulières. Il aidera également les petits agriculteurs à investir dans des systèmes de recherche et ainsi à s’adapter plus vite aux changements climatiques.

Les activités menées dans le cadre du projet viendront également renforcer la gestion des terrains de parcours et des ressources naturelles, améliorer la prestation de services sociaux essentiels, de façon à ce que les populations rurales puissent faire face aux sécheresses et aux autres chocs climatiques, et réduire les pertes d’actifs. Elles aideront en outre à atténuer les conflits concernant des ressources limitées par la fragilité des écosystèmes pastoraux et agropastoraux.

"Ce nouveau projet permettra d’adopter une approche novatrice des filières, de façon à favoriser l’investissement privé, la productivité et les liens commerciaux entre les entreprises locales avantageux pour tous", a dit Ulaç Demirag, directeur de pays pour l'Éthiopie. "Cette approche aidera les clients du projet à maintenir et à améliorer leurs moyens d’existence même une fois le projet terminé."

Le projet a également pour objet d’améliorer la nutrition en prévoyant la diffusion d’informations sur la bonne manipulation et la bonne conservation des aliments et sur la production de cultures plus nutritives et plus diversifiées grâce à des semences biofortifiées et à une assistance technique, notamment en ce qui concerne le traitement après récolte.

Les femmes, qui représentent 50% des participants, et les jeunes seront particulièrement visés par les activités relatives au projet qui concerneront les zones pastorales et agropastorales dans les régions d’Afar, de Benishangul-Gumuz, de Gambela, d’Oromia, de Somali et dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Depuis 1980, le FIDA a investi en Éthiopie 755,5 millions de dollars dans 19 programmes et projets de développement rural d'une valeur de 1,8 milliard de dollars qui ont bénéficié directement à quelque 11,5 millions de ménages ruraux.

