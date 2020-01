L'Iran dit avoir "involontairement" abattu l'avion ukrainien, 176 morts

L'Iran a reconnu avoir "involontairement" abattu un avion de ligne Ukrainian International Airlines tôt mercredi, tuant les 176 personnes à bord, selon un communiqué militaire diffusé à la télévision publique.



Le communiqué, qui a été rendu public samedi matin, heure locale, indique que l'avion a été confondu avec une "cible hostile" après s'être tourné vers un "centre militaire sensible" des Gardiens de la révolution, a rapporté l'Associated Press. Il a également blâmé le "plus haut niveau de préparation" résultant des tensions avec les États-Unis.



Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré samedi que l'accident d'avion ukrainien au début de cette semaine a été causé par une erreur humaine et "l'aventurisme américain »,.



"Un jour triste. Conclusions préliminaires d'une enquête interne des forces armées: une erreur humaine au moment de la crise causée par l'aventurisme américain a conduit au désastre », a écrit Zarif sur Twitter.



«Nos profonds regrets, excuses et condoléances à notre peuple, aux familles de toutes les victimes et aux autres pays touchés», a-t-il ajouté.



Sur les 176 personnes tuées dans l'accident, la plupart étaient des ressortissants iraniens et canadiens.



Réaction du président iranien



Le président iranien Hassan Rouhani a présenté ses excuses et ses condoléances sur Twitter. "L'enquête interne des forces armées a conclu que malheureusement des missiles tirés en raison d'une erreur humaine ont causé le terrible accident de l'avion ukrainien et la mort de 176 personnes innocentes. Les enquêtes continuent d'identifier et de poursuivre cette grande tragédie et cette erreur impardonnable", a-t-il écrit.



"La République islamique d'Iran regrette profondément cette erreur désastreuse", a-t-il ajouté. "Mes pensées et mes prières vont à toutes les familles en deuil. Je présente mes plus sincères condoléances."