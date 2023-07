L’OCI condamne l'attentat terroriste qui a visé une académie militaire à Mogadiscio

Hissein Brahim Taha, Secrétaire général de l'OCI, a vivement condamné cette opération odieuse et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple de Somalie. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



Le Secrétaire général a réaffirmé la condamnation de l'OCI envers le terrorisme sous toutes ses formes et son soutien aux efforts du Gouvernement Somalien pour le combattre.