L’OMS salue le progrès réalisé par la Côte d’Ivoire

Abidjan, le 02 novembre 2023- « J’ai pu observer durant ces 7 années que beaucoup de progrès ont été fait sur le plan de l’offre de services que ça soit les infrastructures que ça soit le personnel de santé… ». C’est ce qu’a déclaré le représentant pays de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Jean-Marie Yaméogo, à la sortie d’une audience que lui a accordée, ce jeudi 2 novembre 2023, le Premier ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé.



En fin de mission en Côte d’Ivoire, Jean-Marie Yaméogo est venu traduire toute la reconnaissance de l’OMS pour le travail qui a été fait dans le pays dans le domaine de la santé. « Avec les différents ministres avec lesquels j’ai travaillé on a pu parcourir tout le pays. On a vu des progrès dans le domaine de la réduction de la mortalité maternelle. Nous étions à des chiffres très élevés mais aujourd’hui on a un chiffre qui est raisonnable, acceptable pour le moment », a déclaré le Représentant Pays de l’OMS.

Il s’est également satisfait des progrès réalisés dans la prise en charge des maladies non transmissibles, comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires, saluant les efforts que ‘’le pays a fait pour être le plus près possible des populations, notamment les plus vulnérables’’.



Le Représentant pays de l’OMS s’est dit, par ailleurs, optimiste de voir la Côte d’Ivoire atteindre les objectifs de développement durables (ODD) en 2030 : « il faut encore accélérer et je repars convaincu et rassuré que la Côte d’Ivoire avec l’élan actuel qui est pris, va pouvoir atteindre les ODD. Si nous travaillons avec tous les secteurs autour de la santé, avec beaucoup d’appuis et une collaboration intersectorielle, nous allons être au rendez-vous des ODD », a-t-il conclu.