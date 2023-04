L'ONU appelle au cessez-le-feu immédiat au Soudan

"Le secrétaire général appelle les dirigeants des Forces de soutien rapide et des Forces armées soudanaises à cesser immédiatement les hostilités, à rétablir le calme et à engager un dialogue pour résoudre la crise actuelle. Toute nouvelle escalade des combats aura un effet dévastateur sur les civils et aggravera encore la situation humanitaire déjà précaire dans le pays", indique un communiqué de son porte-parole Stéphane Dujarric.



Antonio Guterres appelle également "les États membres de la région à soutenir les efforts visant à rétablir l'ordre et à reprendre le chemin de la transition".



La situation au Soudan s'est aggravée en raison des divergences entre Mohamed Hamdan Dogolo, commandant des Forces de soutien rapide (FSR) et vice-président du Conseil de souveraineté du Soudan, et Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée et président du Conseil. Le 15 avril, des affrontements armés entre ces deux structures ont commencé à proximité de la base militaire de Merowe et à Khartoum, la capitale soudanaise. Selon la chaîne Al-Jazeera, au moins trois civils sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés dans les combats.