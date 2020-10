AFRIQUE L’Université de Lomé honore Denise Yawa Mensah, bachelière à 51 ans

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Octobre 2020



Denise Yawa MENSAH a eu son Baccalauréat 2e partie (BAC2) il y a quelques jours à l’âge de 51 ans. Un exploit presque inédit au Togo pour cette femme qui exerce depuis de nombreuses années dans le domaine de la couture après avoir abandonnée les études au collège.



Pour l’encourager à mieux faire et inviter d’autres togolais à prendre exemple sur elle, l’Université de Lomé l’a honorée ce lundi 26 octobre 2020 au cours d’une cérémonie présidée par le Prof Dodzi KOKOROKO, Président de l’Université de Lomé.



Malgré un parcours atypique, Dame Yawa MENSAH a tenu à poursuivre les études et à obtenir son BAC2. Ce qu’elle a réussi à faire en cette année 2020. Pour récompenser cette détermination dont elle a fait preuve, l’Université de Lomé a décidé de l’exonérer des frais d’inscription et d’études si elle souhaite poursuivre ses études dans cet établissement public d’enseignement supérieur. Prof Dodzi KOKOROKO annonce que l’UL sera toujours à ses côtés même si elle décide de prendre les cours dans une université privée.



« Mme Mensah représente pour l’Université de Lomé, les valeurs majeures qui permettent aux hommes et aux femmes de s’épanouir notamment le courage, la bravoure et le rêve d’un lendemain meilleur. Vous nous réconcilier avec des réformes non réalisées dans le système éducatif togolais, notamment l’idée de se former tout au long de la vie », a déclaré Prof Dodzi KOKOROKO.



Prof KOKOROKO ajoute par ailleurs que l’Université de Lomé a un parcours identique au vôtre : le refus de la paresse et la capacité à surmonter les difficultés et les coups orchestrés par les ennemis du progrès et de l’innovation. A l’occasion, Prof Dodzi KOKOROKO, également ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, a annoncé que des réformes se feront et prendront en compte les décrochés du système tout autant que les volontaristes qui voudront se réconcilier avec eux-mêmes par les études.



Issue d’une famille d’intellectuelle, Denise Yawa MENSAH s’était dans un premier temps arrêtée en classe de 4e pour apprendre la couture. Mais suivant les conseils de ses entourages et de ses amies, elle a décidé de poursuivre les études pour avoir des meilleurs diplômes. « Je remercie l’Université de Lomé pour cet honneur qui m’est fait. Cela me donne envie d’aller encore plus loin dans les études. J’aimerais, si c’est possible, avoir la licence en management », a lâché toute émue, la bachelière.



La cérémonie a enregistré la présence de la ministre de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, Adjovi Lonlongno APEDO ANAKOMA et de la ministre des sports et des loisirs, Lidi BESSI-KEMA. Rappelons que le taux de réussite nationale au BAC2 au Togo cette année est de 62%.





