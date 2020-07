L’agence Fitch Ratings confirme la note à long terme « AAA » de la Banque africaine de développement, avec une perspective stable

L’agence de notation financière internationale Fitch Ratings a confirmé, mardi 21 juillet, la note de défaut émetteur à long terme « AAA » de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), avec une perspective stable.

« La note ‘AAA’ de la Banque est le résultat de l’extraordinaire soutien de ses actionnaires, évalués AAA par Fitch Ratings », indique l’agence dans un communiqué. Elle considère comme excellente et prudente la politique de gestion du risque de la Banque, à l’image de celles de ses homologues régionaux notés eux aussi ‘AAA’.

Fitch Ratings estime que « le profil de liquidités de la Banque est excellent, lui attribuant une note ‘AAA’, tant pour ses réserves de liquidités que pour la qualité de celles-ci », et que « la capitalisation de la Banque est solide, reflétant un très bon ratio entre capitaux propres et actifs. »

L'agence de notation internationale prend en compte « une souscription à hauteur de 125 % du capital de Banque, à partir de 2021, dans le cadre de la 7ème augmentation générale de capital approuvée en octobre 2019 », en faisant remarquer que « tous ses actionnaires non régionaux devraient réaliser leurs premiers versements avant octobre 2021. »

En avril dernier, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé une facilité de réponse au Covid-19 dotée de 10 milliards de dollars américains et destinée aux emprunteurs actuels afin d’atténuer l'impact de la pandémie sur l’économie de ces pays.

« Nous nous réjouissons du fait que l’agence Fitch Ratings a confirmé la notation 'AAA' de la dette de la Banque, avec une perspective stable, malgré la conjoncture économique mondiale et régionale difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Nous allons poursuivre nos efforts pour renforcer la pertinence de notre politique de soutien aux pays membres régionaux, en particulier pendant et après la crise du Covid-19. Nous veillerons également à maintenir nos ratios prudentiels et des niveaux adéquats de liquidité tampons », a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.

« Le large soutien de nos actionnaires est essentiel pour que la Banque continue de jouer son rôle de premier plan dans l’aide au développement en Afrique “ a déclaré Swazi Tshabalala, première vice-présidente par intérim de la Banque africaine de développement, en charge des finances.

La notation « AAA » avec perspective stable de la Banque africaine par Fitch Ratings fait suite à une notation antérieure identique attribuée par l’agence américaine Standard and Poor’s Global Rating.

