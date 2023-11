L'avenir numérique de l'Afrique au cœur du forum de Lusaka

Pendant les trois jours de rencontres, des professionnels des médias, des acteurs humanitaires et des responsables du secteur numérique ont abordé divers sujets. Ils ont discuté des problèmes persistants dans les États africains afin de rechercher des solutions.



Les thèmes débattus comprenaient les stratégies d'influence sur le système africain à l'ère du numérique, les questions d'accès aux médias numériques, l'engagement des jeunes dans l'organisation d'élections africaines, les communications et les technologies de l'information et de la communication (TIC), et la lutte contre la désinformation. Ces discussions ont été enrichies par le partage d'expériences et des réflexions prospectives sur l'avenir de l'Afrique à l'ère numérique. Un autre sujet d'importance a été la sécurité des journalistes en Afrique face aux forces de l'ordre.



Les participants ont exprimé quelques demandes aux organisateurs, saluant l'initiative et appelant à la mise en place d'actions concrètes pour stimuler le développement à l'échelle africaine, en s'inspirant des sujets traités durant ces deux jours d'échanges.



Le forum, organisé par le DCN, une coalition d'influenceurs, en collaboration avec World Learning, vise à répondre aux défis et opportunités dans le domaine de l'information. Il se concentre sur des enjeux tels que la lutte contre la désinformation, l'éducation aux médias et au numérique, la gouvernance d'Internet et l'avenir de celui-ci, l'entrepreneuriat numérique, le jeu et la gamification à des fins sociales, ainsi que l'impact de la communication numérique sur la géopolitique et la société civile.