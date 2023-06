L’imagerie satellite au service de la lutte contre le paludisme

Le paludisme infecte plus de 200 millions de personnes par an et en tue des centaines de milliers chaque année, principalement des enfants de moins de 5 ans. En septembre 2022, le gouvernement américain, les pays partenaires et le secteur privé se sont engagés à verser un montant record de 14,25 milliards de dollars au Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme au cours des trois prochaines années.



Grâce aux cartes établies au moyen d’images satellite, Katete et d’autres districts de Zambie sont en mesure de mieux planifier les efforts de prévention du paludisme, tels que l’application d’insecticides sur les murs et les plafonds des habitations et la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide.



Ces cartes, plus détaillées et plus précises, sont le fruit d’un partenariat entre l’Initiative présidentielle contre le paludisme* (PMI) et le gouvernement zambien. Pilotée par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la PMI aide le programme national d’élimination du paludisme de la Zambie à mener des interventions plus efficaces depuis 2008.



Son projet VectorLink a collaboré avec le gouvernement zambien et Akros, un partenaire local, à la création de cartes qui facilitent la détermination des zones nécessitant une intervention immédiate. VectorLink et Akros ont utilisé des images satellite et des données vérifiées sur le terrain, saisies à l’aide de l’outil de collecte de données géospatiales appelé Reveal, pour estimer le nombre d’habitants. Au total, 20 districts soutenus par la PMI ont reçu ces nouvelles cartes.



Grâce à elles, l’équipe de Jerry Maambo a pu identifier des groupements plus petits et plus éloignés qui ont peut-être été oubliés lors des précédentes campagnes d’élimination du paludisme. « Grâce aux cartes de la PMI, nous pouvons cibler les structures répondant aux critères du programme », se félicite le responsable.



Résultat : l’équipe peut maximiser le nombre d’habitations traitées, et les interventions sont plus rentables. Les nouvelles cartes indiquent les distances entre les villages et permettent à l’équipe de savoir combien de structures elle devra traiter à son arrivée.



Lorsque l’équipe de Jerry Maambo décide que la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide se justifie, elle sait combien en apporter.