AFRIQUE L'université de Johannesburg est le nouveau numéro 1 du Times Higher Education 2024

Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Novembre 2024



L'Université de Johannesburg a dépassé l'Université de Witwatersrand pour devenir le nouveau leader sud-africain et le premier au classement des universités d'Afrique subsaharienne 2024 du Times Higher Education (THE), publié aujourd'hui.

L'Afrique du Sud occupe également la dixième place avec l'Université du KwaZulu-Natal, un nouvel établissement.



La Somalie rejoint le top 10 avec l'université SIMAD à la septième place. Le Rwanda s'enorgueillit d'être le meilleur nouveau venu avec l'Université du Rwanda qui entre directement dans le top 10 à la sixième place. L'institution rwandaise la mieux classée est l'UGHE - University of Global Health Equity, qui passe de la huitième à la quatrième place.



Le Ghana compte deux universités dans le top 10 : l'Université du Ghana, qui passe de la 17e à la 5e place, et l'Université Ashesi, qui occupe la 9e place (pas de changement). L'Ouganda occupe également une place dans le top 10, avec l'université de Makerere en huitième position, alors qu'elle n'en occupait que cinq.



Cinq nouveaux pays ont rejoint le classement : La Namibie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et l'Eswatini. La Namibie est en tête des nouveaux venus avec l'Université de Namibie qui occupe la 13e place. La Côte d'Ivoire est représentée par quatre institutions, tandis que chacun des autres pays débutants a une institution classée.



Le Nigeria impressionne par sa représentation et sa présence dans le top 50 de l'élite



Le Nigeria se distingue en termes de représentation, avec 41 universités classées, contre 37 l'année dernière. C'est plus du double de ce que l'on trouve dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne. L'université la mieux classée au Nigeria est l'American University of Nigeria, qui occupe la 12e place. Le Kenya compte 15 établissements classés et le Ghana suit avec 11. La Somalie et l'Afrique du Sud ont chacune 10 universités dans le tableau.



Le Nigeria est le pays le plus représenté en haut du tableau avec 13 universités dans le top 50, suivi par l'Afrique du Sud avec huit et le Ghana avec sept. Au total, 15 des pays d'Afrique subsaharienne classés ont au moins un établissement dans le top 50.



Le Nigeria est le pays qui compte le plus grand nombre d'établissements nouvellement classés, avec 15 nouveaux venus, suivi par le Kenya avec 10 nouveaux venus.





L'Afrique du Sud, le Rwanda, le Nigeria et le Mozambique excellent tous dans différents domaines



Le classement THE SSA University Rankings 2024 est calculé sur la base de cinq piliers, chacun d'entre eux étant constitué de plusieurs paramètres ayant une pondération variable. Ces piliers sont les suivants : ressources et finances ; accès et équité ; engagement des étudiants ; leadership éthique ; et impact sur l'Afrique.



L'Afrique du Sud arrive en tête pour les piliers « ressources et finances » et « accès et équité ». L'Université de Pretoria est en tête pour les ressources et les finances avec un score de 86,4, tandis que l'Université d'Afrique du Sud est première pour l'accès et l'équité avec un score de 84.



En ce qui concerne l'engagement des étudiants, le Rwanda arrive en tête avec l'UGHE - University of Global Health Equity, qui obtient un score de 97,4. Pour le pilier du leadership éthique, c'est l'université Landmark au Nigeria qui arrive en tête avec un score de 96,8. Enfin, en ce qui concerne l'impact sur l'Afrique, le Mozambique occupe la première place avec l'Universidade Eduardo Mondlane, qui obtient un score de 81,8.



Relever les défis de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne grâce à la méthodologie



Les classements des universités d'Afrique subsaharienne ont été élaborés spécifiquement pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, dans le cadre d'un projet initié par un consortium d'organisations et d'entreprises d'enseignement supérieur africaines et internationales. Le classement 2024 est la deuxième édition du classement SSA.



En novembre 2023, nous avons annoncé des améliorations de la méthodologie. De nouvelles mesures sur le leadership, l'éthique et l'héritage africain ont été ajoutées et, pour les prendre en compte, la structure générale de la méthodologie a été modifiée. Il s'agit de changements substantiels qui signifient que les résultats du classement 2024 ne peuvent pas être directement comparés à ceux de l'édition 2023.



Phil Baty, responsable des affaires internationales de THE, a déclaré : « Le classement des universités d'Afrique subsaharienne est différent des autres classements internationaux, car il se concentre non pas sur des paramètres élaborés en fonction des grandes institutions et des priorités de l'hémisphère nord, mais sur des paramètres qui comptent le plus pour le développement des nations au sud du Sahara, notamment l'accès et l'inclusion, la croissance économique, la durabilité et l'impact sur l'Afrique.



« Le Times Higher Education est fier d'avoir élaboré ce classement en partenariat étroit avec les institutions et les organisations africaines elles-mêmes, afin de proposer un ensemble de critères de référence ayant un impact réel et ciblé.





