La Basketball Africa League Annonce Les Sept Villes Qui Accueilleront La Saison Inaugurale

Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Rabat et soit Monastir ou Tunis (Tunisie) sélectionnées pour accueillir la saison inaugurale ; Kigali accueillera les toutes premières finales BAL Final Four et BAL Final; NIKE et Jordan Brand nommés équipementiers officiels de la Ligue de Basket-ball pour l’Afrique (BAL)

La Basketball Africa League (BAL) a annoncé hier que Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et soit Monastir ou Tunis (Tunisie) seraient les villes hôtes pour la saison inaugurale de la Basketball Africa League. A la fin de la saison, Kigali (Rwanda) accueillera les toutes premières finales du BAL Final Four et de la BAL Final.

De plus, NIKE et Jordan Brand seront les équipementiers officiels de la nouvelle ligue professionnelle regroupant 12 équipes de clubs issus de toute l’Afrique et qui débutera en mars 2020.

Ces annonces ont été faites par le Président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall durant une soirée organisée au Musée des civilisations Noires de Dakar en présence du Secrétaire Général de la FIBA, Andreas Zagklis, du Directeur Exécutif de la FIBA Afrique Alphonse Bilé, du Commissaire NBA, Adam Silver, du Commissaire-Adjoint NBA, Mark Tatum et des joueurs actuels et anciens de NBA et WNBA.

« Les annonces d’aujourd’hui marquent une autre étape importante alors que nous nous dirigeons vers ce qui sera la première saison historique de la Basketball Africa League. » a déclaré Amadou Gallo Fall. « Nous avons maintenant sept grandes villes hôtes où nous jouerons ainsi que notre premier partenariat avec un équipementier de classe mondiale. Nous remercions nos premiers partenaires, NIKE et Jordan Brand, de nous accompagner dans cette aventure et de veiller à ce que nos équipes disposent des meilleures tenues et des meilleurs produits. »

A partir de mars 2020, les six villes accueilleront une saison régulière qui réunira douze équipes réparties en deux conférences, chacune des conférences se déroulant dans trois villes. La saison régulière verra les 12 équipes disputer cinq matches chacune pour un total de 30 matches. Les trois meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les playoffs. Les six équipes qualifiées pour les playoffs – le « Super 6 » – joueront un tournoi à la ronde pour déterminer les 4 équipes qui accèderont pour la première fois au BAL Final Four et à la BAL Final, à Kigali (Rwanda), à la fin du printemps 2020. Les finales du BAL Final Four et de la BAL Final se joueront en matches à élimination directe.

NIKE et Jordan Brand habilleront les 12 équipes de la ligue avec les maillots officiels des matches, les tenues d’échauffement, les chaussettes et les tenues d’entrainement, avec six clubs habillés en NIKE et les six autres en Jordan Brand. La collaboration entre NIKE et Jordan Brand marque le premier partenariat de la Basketball Africa League.

L’annonce du lancement de la Basketball Africa League par la NBA et la FIBA, qui marque la première collaboration de la NBA pour l’exploitation d’une ligue en dehors de l’Amérique du Nord, a été faite lors du diner NBA All-Star 2019 Africa organisé à Charlotte en Caroline du Nord, le samedi 16 février dernier.

La NBA et la FIBA prévoient également de dédier un fond qui aura pour objectif de soutenir le développement de l’écosystème du basket-ball en Afrique, participant ainsi au financement des entraînements pour les joueurs, les coachs et les arbitres, et également des investissements concernant les infrastructures.

Davantage de détails concernant la Basketball Africa League seront donnés ultérieurement.

