INTERNATIONAL La Bourse Nasser célèbre 80 ans d'engagement égyptien aux Nations Unies

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 8 Février 2025



La cinquième édition de la Bourse Nasser met en lumière le rôle historique de l'Égypte au sein des Nations Unies et son engagement en faveur du Sud global.



Le Forum international Nasser a annoncé le lancement de la cinquième promotion de la Bourse Nasser pour le leadership international, prévue en mai 2025. Cette édition sera sous le thème : « L'Égypte et les Nations Unies : 80 ans de représentation des causes du Sud global », et se déroulera sous le haut patronage du Président de la République, Abdel Fattah Al-Sissi. Elle accueillera 150 jeunes leaders de divers domaines exécutifs et influents à travers le monde.

Importance du Thème Hassan Ghazaly, anthropologue et fondateur du Forum, a souligné que ce thème met en lumière le rôle historique de l'Égypte dans la fondation des Nations Unies en 1945. L'Égypte a joué un rôle central en soutenant les causes du Sud global, alliant son engagement pour la justice internationale à son aspiration à un développement durable.

Contribution Égyptienne L'Égypte a été active dans la rédaction de la Charte des Nations Unies, reconnaissant l'importance de cette organisation pour défendre les intérêts des pays en développement.

Dans les années 1950 et 1960, l'Égypte a soutenu l'indépendance de nombreux pays du Sud global, transférant leurs leaders au Caire pour qu’ils puissent présenter leurs causes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Promotion du Développement Durable

Avec l'évolution du rôle des Nations Unies, l'Égypte a maintenu sa position de leader dans la promotion du développement durable et a lancé plusieurs initiatives pour mettre en œuvre le principe de coopération Sud-Sud.

Historique de la Bourse Nasser Création : La Bourse Nasser a été lancée pour la première fois en 2019, en tant que première bourse jeunesse afro-africaine, coïncidant avec la présidence égyptienne de l'Union africaine.

La Bourse Nasser a été lancée pour la première fois en 2019, en tant que première bourse jeunesse afro-africaine, coïncidant avec la présidence égyptienne de l'Union africaine. Objectif : Transmettre l'expérience de développement égyptienne et promouvoir la coopération Sud-Sud.

Transmettre l'expérience de développement égyptienne et promouvoir la coopération Sud-Sud. Éditions précédentes : La Bourse a bénéficié du parrainage d'Al-Sissi lors de ses éditions en 2021, 2022 et 2023, s'élargissant pour inclure des participants des continents asiatique, australien, américain (Latino-Amérique) et européen, tout en restant axée sur l'Afrique.





