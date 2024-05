La CEDEAO et l'Algérie renforcent leur collaboration pour relever les défis communs

La région est confrontée à une menace croissante d'insécurité et de terrorisme, alimentée par des groupes extrémistes et des activités criminelles transfrontalières. La CEDEAO et l'Algérie s'engagent à coopérer sur le plan du renseignement, de la sécurité et de la défense pour contrer ces menaces et protéger les populations.



La région a connu une série de coups d'État et de transitions politiques fragiles, ce qui a fragilisé la gouvernance et la démocratie. La CEDEAO et l'Algérie s'engagent à promouvoir la stabilité politique, le respect de l'État de droit et la bonne gouvernance dans la région.



La région connait des mouvements migratoires importants, souvent dus à la pauvreté, aux conflits et aux changements climatiques. La CEDEAO et l'Algérie s'engagent à gérer les flux migratoires de manière humaine et ordonnée, en promouvant la protection des migrants et en s'attaquant aux causes profondes de la migration.



Des consultations et des échanges réguliers entre les responsables de la CEDEAO et de l'Algérie pour s'assurer d'une coordination étroite et d'une approche harmonisée face aux défis communs.



Collaboration concrète sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix, la gestion des frontières, la sécurité maritime et la gestion des flux migratoires.



Renforcement de la coopération économique et commerciale pour promouvoir le développement durable et la création d'emplois dans la région.



La CEDEAO et l'Algérie reconnaissent que la collaboration régionale est essentielle pour relever les défis multidimensionnels qui affectent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Leur engagement renouvelé à renforcer leur partenariat est un signe positif de la volonté de la région de s'attaquer aux problèmes communs et de construire un avenir plus stable, prospère et sécurisé pour ses populations.



La CEDEAO et l'Algérie ont également exprimé leur préoccupation face à la situation humanitaire fragile dans la région et ont appelé à une action internationale concertée pour fournir une assistance humanitaire aux populations touchées par les conflits et les crises.



Les deux parties ont réaffirmé leur attachement aux principes fondamentaux de l'Union africaine, notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'autodétermination des États membres.



La collaboration renforcée entre la CEDEAO et l'Algérie est une étape importante vers une Afrique de l'Ouest et un Sahel plus pacifiques, stables et prospères.