La CPI rencontre le Président tchadien pour renforcer la coopération

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de l'état actuel de la coopération entre le Tchad et la CPI, ainsi que des mesures à prendre pour renforcer cette coopération.



Le Tchad est l'un des États parties du Statut de Rome de la CPI depuis 2001. Depuis lors, le pays a coopéré avec la Cour pour enquêter et poursuivre les auteurs de crimes relevant de la compétence de la CPI. Le Tchad a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le Protocole facultatif s'y rapportant.