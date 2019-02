La Commission Nationale des droits de l’homme échange avec ses partenaires sur son plan d’action stratégique 2018-2020

Les 7 et 8 février 2019 à Bamako, la Commission Nationale des droits de l’homme (CNDH) a organisé un forum d’échange, afin de sensibiliser et mobiliser ses partenaires pour une discussion autour de sa vision, de son plan stratégique 2018-2020 et de son rôle. Également à l’ordre du jour, le fonctionnement et la capacité de […]

Les 7 et 8 février 2019 à Bamako, la Commission Nationale des droits de l’homme (CNDH) a organisé un forum d’échange, afin de sensibiliser et mobiliser ses partenai...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...