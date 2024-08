La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un hub régional du e-commerce

Un atelier a été organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec le cabinet Marabu, les 28 et 29 août 2024 au Palm Club Hôtel d’Abidjan-Cocody.



L'objectif principal était de partager la vision stratégique nationale pour le développement du e-commerce et de promouvoir un écosystème numérique compétitif, inclusif et durable.



Sylla Kalilou, directeur général du Commerce extérieur, a affirmé l'ambition de faire de la Côte d’Ivoire un hub régional dans le secteur du e-commerce.



L'intérêt des consommateurs ivoiriens pour les achats en ligne a augmenté, soutenu par la multiplication des plateformes de e-commerce locales et internationales.



Le secteur du e-commerce en Côte d'Ivoire pourrait connaître un taux de croissance annuel de 11,3% entre 2023 et 2027.