La Côte d’Ivoire et la Corée veulent accroître les échanges commerciaux

Le 3 juin 2024, à Séoul, au cours d'un entretien, le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue coréen, Yoon Suk-yeol, ont souligné la nécessité d’accroître les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la Corée.



Il a encouragé les secteurs privés ivoirien et coréen à nouer des partenariats dans la transformation du cacao, de l’anacarde et du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l’innovation et de l’industrie automobile, informe la présidence ivoirienne.



Par ailleurs, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, dans la matinée, avec le président de la Banque d’Import-Export de Corée, Yoon Hee-sung.



Le financement des projets structurants en Côte d'Ivoire par cette institution financière, notamment dans le domaine de la santé, ont été au cœur de l'entretien.