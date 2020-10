La Directrice générale de l’UNESCO se rend à Brazzaville et Kinshasa pour marquer l’importanc e du retour à l’école notamment s’agissant de l’éducation des filles

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, effectuera les 14 et 15 octobre une visite officielle à Brazzaville et à Kinshasa, pour rappeler l’importance du retour à l’école et l’attention à apporter à l’éducation des filles. « Les progrès obtenus en matière d’éducation – d’éducation des filles en particulier – ne doivent pas être anéantis […]

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, effectuera les 14 et 15 octobre une visite officielle à Brazzaville et à Kinshasa, pou...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...