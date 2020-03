La Fondation Merck lance un Appel à Candidatures pour les Prix « Merck Africa Research Summit – MARS »

La Fondation Merck (https://www.Merck-Foundation.com/), la branche philanthropique de Merck Allemagne, prévoit de mener la nouvelle édition de leur « UNESCO - Merck Africa Research Summit (MARS) 2020 » dans le but d'autonomiser les Femmes et les Jeunes dans la recherche le 13 octobre à Lusaka, en Zambie lors de leur conférence annuelle « Merck Africa Asia Luminary ».

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and Chairperson of UNESCO-MARS a expliqué : « Le sommet vise à contribuer au renforcement des capacités de recherche dans la communauté de la recherche africaine, en mettant l'accent sur ‘Le rôle de la recherche scientifique dans la réponse au développement du cancer et des vaccins - Deux défis émergeant en Afrique ». L'objectif final est d’autonomiser les jeunes chercheurs africains et les femmes chercheurs, en améliorant leur capacité de recherche et en promouvant leur contribution aux STEM (Sciences, Technologies, Ingénieries, Mathématiques) ».

Le Sommet « UNESCO - Merck Africa Research Summit (MARS) 2020 » bénéficiera du soutien scientifique de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, Commission Scientifique, Technique et de Recherche de l'Union africaine (AU-STRC), Institut des Maladies Infectieuses, Collège des Sciences de la Santé, Université Makerere, Institut de Recherche Médicale (KEMRI), Tata Memorial Center, Inde et La Fondation Merck.

« Nous remettrons le « Prix du meilleur jeune chercheur africain » et le « Prix de la meilleure chercheuse africaine » pour reconnaître la contribution exceptionnelle des femmes scientifiques africaines dans le but de promouvoir les femmes dans la recherche et de faire progresser leur contribution aux STEM (Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques) », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

Le sommet sera une occasion unique pour les gagnants du Prix « MARS Research Awards » de partager leurs trouvailles et résultats de la recherche. C'est également une opportunité de réseautage et le développement de carrière. Le Sommet fournira une plateforme où ils pourront discuter et créer un environnement propice à de meilleures recherches.

Les résumés sont invités par les doctorants (PhD) africains de dernière année et les jeunes chercheurs impliqués dans la recherche liée à l'un des sujets suivants : 1) Cancer (spécialement chez les femmes) & 2) Développement de vaccins. Les candidats doivent être principalement basés dans des instituts et universités de recherche africains, bien que la collaboration en Afrique comme à l'extérieur soit encouragée.

Date limite de soumission :

Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 30 août 2020

Comment s’inscrire :

Les candidatures peuvent être soumises par e-mail à mars@merck-foundation.com avec votre CV (y compris le nom, le sexe, le pays, le nom de l'université / de l'hôpital, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone portable) et le résumé en pièce jointe

Autres détails :

Tous les résumés seront évalués par des pairs et 15 gagnants seront éligibles pour un parrainage (Sponsor) pour assister au Sommet UNESCO MARS.

Les trois meilleurs résumés seront admissibles aux bourses de recherche.

Des bourses de recherche seront également dédiées aux meilleures chercheuses africaines.

Rejoignez la conversation sur nos plateformes de réseaux sociaux ci-dessous et faites entendre votre voix :

Facebook : bit.ly/2MmUl3p

Twitter : bit.ly/2NDqHLR

YouTube : bit.ly/318obQe

Instagram : bit.ly/2MtCKsu

Flicker : bit.ly/2P7AICN

Website : Merck-Foundation.com

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (https://www.Merck-Foundation.com/), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur https://www.Merck-Foundation.com/ pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (https://www.Merck-Foundation.com/), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) et Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (https://www.Merck.com/) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...