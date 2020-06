La Fondation Merck s'associe à La Première Dame du Libéria pour soutenir les moyens de subsistance de la communauté des travailleurs occasionnels et de personnes physiquement handicapées pendant le confinement due au Coronavirus

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne en partenariat avec S.E. CLAR MARIE WEAH, La Première Dame du Libéria pour soutenir les moyens de subsistance des familles des travailleurs occasionnels et des personnes handicapées, qui sont les plus touchées par le confinement due au Coronavirus (COVID -19).

Dr Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et l'Un des 100 Africains les Plus Influents (2019) a expliqué : « La situation au Libéria et dans d'autres pays est extrêmement préoccupante et nécessite une action immédiate. Dans cette période exceptionnellement difficile, la Fondation Merck a décidé de faire des dons communautaires à ceux qui sont les plus touchés ; les femmes, les personnes handicapées et les travailleurs occasionnels, ce qui rend leur survie difficile. En collaboration avec La Première Dame du Libéria et l'Ambassadrice de Merck Plus Qu'une Mère, nous avons fourni des aliments essentiels et des articles de nettoyage ; riz, huile de cuisson, savon et autres articles pour plus de 1 600 personnes au Libéria ».

S.E CLAR MARIE WEAH, La Première Dame du Libéria et Ambassadrice de Merck Plus Qu'une Mère, a souligné : « Nous apprécions le soutien apporté par notre partenaire de longue date, la Fondation Merck, en cette période difficile. Il est essentiel pour nous d'aider ceux qui ont été gravement touchés par le confinement imposé dans le pays pour lutter contre le Coronavirus. Les dons ont été effectués dans les comtés de Kakata et Margibi au Libéria ».

Dr. Rasha Kelej a précisé : « Nous avons également lancé ensemble les Prix de Reconnaissance des Médias ‘Restez à la Maison’ pour encourager les médias à sensibiliser le public au sujet du coronavirus. En outre, la Fondation Merck a commencé à fournir un diplôme en ligne d'un an et un master de deux ans en Médecine Respiratoire et Médecine Aiguë pour aider les médecins du Libéria à mieux prendre en charge les patients atteints de coronavirus.

La Fondation Merck propose également un diplôme en ligne d'un an et un master de deux ans sur le diabète, en médecine cardiovasculaires préventive et en endocrinologie pour permettre aux prestataires de soins de mieux prendre en charge les patients appartenant aux groupes à risque de coronavirus ».

La Fondation Merck a également entrepris des activités de secours similaires en Égypte, ainsi qu'au Ghana, dans la République Démocratique du Congo, au Malawi, au Zimbabwe, en Sierra Leone, en Gambie, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger en partenariat avec leurs Premières Dames pour continuer à soutenir jusqu'à 1000 familles pauvres dans Chaque pays.

Réponse de la Fondation Merck à la pandémie de coronavirus ;

La Fondation Merck a couru pour répondre à la pandémie de coronavirus en partenariat avec 18 Premières Dames Africaines, Ministères de la Santé, de l'Information et de l'Education, se concentrant sur quatre domaines principaux : 1) Les dons communautaire pour soutenir les moyens de subsistance de milliers de femmes et de travailleurs occasionnels touchés par le confinement du coronavirus ; 2) Renforcement des capacités des soins de santé contre les coronavirus en fournissant des diplômes en ligne d'un an et un master de deux ans en Médecine Respiratoire et Médecine Aiguë pour les médecins africains ; 3) Sensibilisation de la communauté en annonçant des Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine pour sensibiliser le public au coronavirus et 4) Sensibilisation communautaire pour les enfants et les jeunes en lançant un livre de contes inspirant « Faites Le Bon Choix » pour sensibiliser les enfants et les jeunes au sujet du Coronavirus.

Les Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » ont été lancés au Libéria en partenariat avec S.E. CLAR MARIE WEAH, La Première Dame du Libéria. Le thème du prix est « Sensibiliser sur la façon de rester en sécurité et de rester en bonne santé physique et mentale pendant le confinement du coronavirus dans le but de séparer les faits des mythes et des idées fausses ». Les journalistes libériens des plateformes de la Presse écrite, En Ligne, Radio et Multimédia sont invités à postuler pour les prix en envoyant leurs candidatures à : info@merck-foundation.com avec des détails tels que nom, sexe, pays, maison de presse, adresse e-mail et numéro de téléphone portable) et votre travail en pièce jointe, au plus tard le 30 juin 2020.

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com) , créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : MerckFoundation (MerckFoundation.com); Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH)

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma



