La Guinée équatoriale lance un programme d'investissement agressif pour 2020 avec la Chambre africaine de l'énergie

Compte tenu du succès de l'Année de l'énergie 2019, une initiative de la République de Guinée équatoriale qui se traduit par l’organisation de plusieurs conférences et tournées de présentation de haut niveau sur l'investissement à Malabo et à l'échelle internationale cette année, le pays va poursuivre son action auprès des investisseurs mondiaux avec l’Année de l’investissement 2020.

Soutenue par la Chambre africaine de l'énergie (EnergyChamber.org), l'Année de l'investissement 2020 est une initiative du ministère des Mines et des Hydrocarbures (MMH) visant à poursuivre le programme de coopération et d'investissement dans le domaine de l'énergie en Guinée équatoriale et à signer plusieurs accords énergétiques historiques pour la Guinée équatoriale en 2020.

Les deux parties ont convenu de collaborer à la mise en œuvre de cette nouvelle initiative lors de la signature d'un protocole d'accord en marge de la Journée de la réunion sur le pétrole et le gaz (Oil & Gas Meeting Day) à Malabo cette semaine.

« La Guinée équatoriale offre non seulement de nombreuses opportunités d’investissement dans le pétrole, le gaz naturel et les minéraux, mais ses dirigeants comprennent la nécessité d’être proactif dans la promotion des investissements et la sensibilisation des acteurs mondiaux de l’énergie », a déclaré Jude Kearney, ancien sous-secrétaire adjoint aux Services, Industries et Finances au ministère du Commerce des États-Unis sous l'administration Clinton et actuellement président de Kearney Africa Advisors. « La signature de cet accord avec le ministère des Mines et des Hydrocarbures témoigne de la longue histoire de coopération entre la Chambre et le MMH et de notre conviction que la Guinée équatoriale reste l’une des frontières énergétiques les plus compétitives de l’Afrique. »

« Nous allons travailler avec nos partenaires traditionnels en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie pour conclure des accords qui répondent aux objectifs de notre pays en faveur de la croissance. Nos politiques de marché et notre environnement favorable sont propices à l’augmentation des investissements dans notre pays », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Notre objectif avec l'Année de l'investissement 2020 est de tenter d'attirer des investissements qui permettront de diversifier notre économie, de stimuler l'esprit d'entreprise, de générer des profits pour les investisseurs et de créer des emplois pour nos citoyens. »

Grâce à leur coopération, le MMH et la Chambre programmeront et organiseront plusieurs événements et tournées de présentation tout au long de 2020 afin de présenter les meilleures opportunités d'investissement offertes par la Guinée équatoriale.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-g...