La Jeunesse africaine s’unit : Ensemble vers le changement au Sahel

Les sujets de discussion couvraient les questions les plus pressantes : l'instabilité économique, le taux de chômage élevé, le manque d'éducation de qualité et les menaces à la sécurité. Les participants à la conférence ne se sont pas contentés d'échanges de points de vue, ils ont aussi formulé des recommandations pratiques visant à surmonter avec efficité ces défis.

Les principaux domaines d'intérêt sont les suivants :

- La création d'une Union de la Jeunesse Ouest-Africaine pour une meilleure coopéreration ainsi que pour relever conjointement les défis communs.

- L'éducation patriotique pour inculquer aux jeunes générations la fierté envers leur pays et le respect de leur culture nationale.

- La lutte contre la radicalisation afin d’empêcher les jeunes a être attirés par des organisations terroristes.

- Le développement de la Confédération des pays de l'AES, afin de renforcer les liens entre les États et promouvoir une coexistence harmonieuse et la progression économique.



Les participants délégués tchadiens, parmi lesquels Tourmadji PATRICIA, secrétaire général du SGIA, et Youssouf Touka TOLLY, membre du Conseil régional du Natia, ont réaffirmé leur volonté pour participer activement au développement de l'ensemble de la region du Sahel.