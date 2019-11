La MINUSMA aux côtés du HCR pour la réintégration des rapatriés de Koigouma

Le 13 novembre 2019, une mission a été conduite conjointement par les autorités régionales, la MINUSMA et le HCR dans le village de Koigouma, (à 55 kms au nord dans la commune de Goundam). Composée de la Misson onusienne au Mali, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et des partenaires, elle avait pour but la remise de trois salles de classe construites et équipées, ainsi que des kits d’abris aux rapatriés de ce village pour faciliter leur réintégration.

La cérémonie a été marquée par la visite des salles de classe, puis des discours du chef de village, de la MINUSMA, du HCR et du représentant du Gouverneur. La délégation a ensuite procédé à la remise officielle de l’ouvrage.

Les trois salles de classes construites et équipées pour 150 enfants sont réalisées dans le cadre de la réhabilitation de zones de retour dans la région de Tombouctou, comme dans d’autres régions du nord du pays, avec l’appui financier de l’Union européenne. Le projet a été réalisé par le HCR et sa mise en œuvre a été conjointement effectuée avec son partenaire la Croix rouge luxembourgeoise. Ce projet a pour objectif la réhabilitation de cinquante maisons en banco, la distribution de kits pour l’auto-construction de soixante cases végétales dont 11 pour Koigouma. « Toutes les activités de réintégration sont en train d’être menées dignement par le HCR et ses partenaires pour faciliter la réinsertion des rapatriés dans leurs localités » a rassuré M’Bemba Diallo, le Chef du Bureau de terrain du HCR à Tombouctou.

Le Chef de village de Koigouma, Ahmedou Ag Mohamed s’est dit reconnaissant de l’engagement de la MINUSMA aux côtés du HCR pour faciliter le retour de 2 089 refugies du Camp de M’berra (Mauritanie). Il s’est dit également satisfait des actions consenties par ces partenaires aux bénéfices de sa communauté, à travers la réalisation d’un point d’eau avec un jardin maraîcher, des kits d’abris aux familles vulnérables, la construction de salles de classes, ainsi que la distribution de viatiques, une somme d’argent allouée à chaque personne rapatriée volontaire, afin de faciliter sa réinsertion socio-économique. Il a aussi témoigné de sa volonté d’œuvrer pour la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. « Avec l’acquisition de ce joyau, nous avons officialisé la rentrée scolaire. Les élèves se sentent à l’aise et cela est un symbole fort pour le retour de la paix, » a déclaré Hamzata Ag Ahmed, Directeur d’école de Koigouma.

Le Chef de bureau de la MINUSMA a rappelé que les besoins humanitaires sont énormes dans la région de Tombouctou malgré le soutien du système des Nations Unies. Il a par ailleurs encouragé les communautés de Koigouma à s’inscrire dans l’accompagnement du processus de paix et de jouer pleinement leur rôle. « Nous allons revenir de temps en temps pour vous accompagner, pour accompagner le retour de plus de réfugiés. Nous sommes dans la logique de l’Accord de paix et ce processus ne peut se mettre en œuvre sans le retour des communautés et leur adhésion, » a-t-il- souligné.

Conformément à la résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité de l’ONU, la MINUSMA appuie les autorités maliennes pour contribuer à créer les conditions de sécurité indispensables à l’acheminement de l’aide humanitaire sous la direction des civils, conformément aux principes humanitaires et au retour volontaire, en toute sécurité et dans la dignité des déplacés et des réfugiés, pour leur réintégration sociale et leur réinsertion en coordination étroite avec les acteurs humanitaires.

Pour rappel, la Mission onusienne a eu à faciliter le 6 Mai 2019, une mission conjointe avec le HCR qui avait pour but d’accueillir les 2 089 rapatriés de ce village de retour du camp de M’berra et d’évaluer leur besoin en matière d’assistance humanitaire.

