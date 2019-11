La MONUSCO forme des formateurs des agents pénitentiaires de la RDC

L’Unité d’Appui à l’Administration Pénitentiaire de la MONUSCO (UAAP) a organisé à Kinshasa du 05 au 06 novembre 2019, un atelier de formation des formateurs des agents pénitentiaires de la République Démocratique Congo.

Vingt-deux (22) agents civils et militaires dont 5 femmes de l’administration pénitentiaire congolaise ont participé à cet atelier organisé de concert avec le ministère de la Justice et le Programme de Développement des Nations- Unies (PNUD).

« Nous voulons créer à travers cet atelier, une équipe mobile des formateurs nationaux pour dispenser des matières en rapport avec l’administration pénitentiaire de la République Démocratique du Congo », a expliqué Philippe KONATE, chargé de formation au sein de l’UAAP.

Le constat établi par cette unité de la MONUSCO, révèle que l’administration pénitentiaire de la RD. Congo souffre d’un manque de ressources humaines qualifiées. Et de surcroit, la RDC ne possède pas un centre de formation des agents de l’administration pénitentiaire. Conséquences, plusieurs maux ont miné la gestion des établissements pénitentiaires du pays. A titre d’exemple, le peu d’agents travaillant dans les prisons, commettent parfois de graves violations des droits des détenus et sont quelques fois responsables des évasions massives. Ce qui impacte négativement sur le système pénitentiaire, et par ricochet la justice tout court, pilier de l’état de droit.

C’est dans ce contexte que la MONUSCO justifie la tenue de cet atelier qui a formé des agents capables de monter de modules de formations susceptibles de répondre effacement aux déficits observés dans la gestion des établissements pénitentiaires en RDC.

Il faut noter que la MONUSCO, à travers sa section d’Appui à l’Administration Pénitentiaire accompagne depuis 2006 le ministère de la Justice dans la formation initiale du personnel pénitentiaire.