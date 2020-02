La MONUSCO se félicite d’une bonne performance de sa composante Police en 2019 (Par Ascain Zigbia-Tayoro)

La composante de la Police des Nations Unies (UNPOL) au sein de la MONUSCO a procédé à l’évaluation de son action au cours de l’année 2019. Au cours d’une retraite organisée à Kinshasa du 30 au 31 janvier 2020, la Police de la MONUSCO s’est félicitée d’avoir réalisé 94% de son plan d’action pour l’année écoulée. Selon le rapport de la retraite, les 6 % d’activités non réalisées se rapportent aux actions qui doivent d’une part, soutenir le développement des capacités des services répressifs de l'État congolais ; et d’autre part, contribuer à la gestion interne et à la responsabilité de la composante Police.

Au cours de l'année 2019, la composante police de la MONUSCO dit avoir fait preuve d'une performance exceptionnelle et excellente dans la promotion d'une police orientée vers la communauté. UNPOL a ainsi fourni un soutien technique, logistique et opérationnel en faveur de 8 localités ciblées comme zones stratégiques opérationnelles de lutte contre l’Insécurité, notamment à Beni, Oicha, Goma, Bukavu, Uvira, Bunia, Kalemie et Butembo. Cela aurait favorisé la réduction de 28% du nombre d'incidents de sécurité affectant la population civile dans les zones où la Police des Nations Unies est présente.

La Police de la MONUSCO dit également avoir observé la réduction de 30,45% du nombre de violations des droits de l'homme contre la population locale par les autorités politico-administratives dans les zones où elle a focalisé ses activités, y compris la réduction de plus de 10 % des crimes de Violence Sexuelle Basée sur le Genre.

En outre, la composante UNPOL a mentionné dans son rapport l’assistance technique et logistique apportée pour atténuer les problèmes de sécurité liés à l'épidémie à virus Ebola. Ceci dans le but essentiel, a-t-elle précisé, de réagir de manière proactive et rapide à tout incident de sécurité contre le personnel humanitaire et la population locale.

Autres performances réalisées : UNPOL a noté le renforcement et l'amélioration de la confiance entre la Police Nationale Congolaise (PNC) et la population locale.

A l’ouverture de la retraite, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République Démocratique du Congo, Leila Zerrougui, a plaidé pour un partenariat ‘’ toujours fructueux’’ entre la MONUSCO et la Police Nationale congolaise (PNC).

Pour sa part, le Commissaire général de la PNC, le général Dieudonné Amuli Bahigwa, a déclaré que la Composante Police de la MONUSCO est parmi les partenaires privilégiés de la PNC. ‘’Ce que nous avons fait avec elle. [Les fruits] de ce partenariat sont palpables, ils sont visibles et concret’’, a affirmé le commandant de la PNC. Se confiant à la presse, Dieudonné Amuli a toutefois estimé que la PNC a « encore besoin de quelques réalisations à accomplir avec la collaboration de l’UNPOL », notamment en matière de formation des cadres de la PNC, ainsi que dans la ‘’réhabilitation des bâtiments administratifs et l’équipement des unités d’interventions de la PNC’’.

Également présent à la retraite de la composante Police de la MONUSCO, François Grignon, le Représentant spécial adjoint chargé de la Protection et des Opérations, estime qu’une nouvelle phase s’ouvre pour la RDC en la voyant rétablir les capacités des services de sa police. « Je pense qu’il est important que tout le monde se rende compte du rôle stratégique pour une mission comme la MONUSCO de l’investissement dans le rétablissement de l’autorité de l’Etat et de soutien à la Police Nationale Congolaise, parce qu’on est dans l’objectif stratégique ultime de la consolidation de la paix, qui est celui de tourner la page d’une réponse militarisée au problème sécuritaire », a déclaré François Grignon.

Pour l’année 2020, la Police de la MONUSCO s’est fixée comme objectifs, le soutien à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État en RDC, et aux principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité, conformément au mandat de la MONUSCO.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/la-monusco-s...