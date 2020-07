La NBA et la plateforme TV intelligente VIDAA annoncent la signature d’un partenariat pluriannuel

VIDAA proposera sur les téléviseurs intelligents Hisense et Toshiba un pass pour la ligue NBA (www.NBA.com) qui sera disponible dès la saison 2020-2021 de la NBA ; Dès le redémarrage de la saison 2019-2020 de la NBA, VIDAA organisera pour les fans des campagnes promotionnelles et des concours sur les principaux marchés internationaux.

La National Basketball Association (NBA) et VIDAA USA, Inc. ont annoncé aujourd’hui la formation d’un partenariat pluriannuel qui permettra d’acheter, via la plateforme de télévision intelligente VIDAA et tous les téléviseurs Hisense et Toshiba, le pass de la ligue NBA, le service d’abonnement de matches en direct premium de la ligue. Dès le début de la saison 2020-2021 de la NBA, plus de 20 millions d’utilisateurs de téléviseurs intelligents compatibles VIDAA d’Afrique, de la région Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient pourront acheter le pass de la ligue NBA et regarder en direct chaque saison des centaines de matches NBA via la plateforme VIDAA.

« Je suis fier que nous fassions équipe avec la NBA, car c’est l’une des ligues sportives les plus populaires au monde », a déclaré Guy Edri, vice-président et directeur du développement commercial de la plateforme VIDAA. « Nous avons pour mission d’offrir aux fans les meilleurs spectacles sportifs – aussi bien mondiaux que locaux – en un seul clic. Nous allons proposer la meilleure expérience à nos utilisateurs et aux fans de la NBA aux quatre coins du monde. »

« Nous sommes ravis d’offrir aux abonnés de VIDAA le pass de la ligue NBA et de proposer à nos fans internationaux une plateforme où ils pourront vivre la passion du basketball version NBA », a déclaré Matt Brabants, vice-président et directeur, diffusion médias mondiaux et opérations commerciales mondiales de la NBA. « La portée étendue de VIDAA et son solide engagement en faveur de la promotion du pass de la ligue NBA nous aideront à œuvrer pour le développement du basketball sur les marchés prioritaires du monde entier. »

Le pass de la ligue NBA offre l’accès à la demande et en direct le plus complet qui soit à l’ensemble d’une saison de matches de la NBA, en haute définition, avec des statistiques en temps réel et de nombreuses options audio et de choix d’affichage. Les abonnés bénéficieront d’améliorations dernier cri en matière de matches, notamment de nouveaux angles de prise de vue, des flux en plusieurs langues, les commentaires d’influenceurs de renom, des analyses approfondies, des représentations graphiques de données statistiques, et l’intégration des réseaux sociaux. Les utilisateurs de VIDAA pourront acheter différents forfaits d’abonnement en fonction de leur localisation.

En janvier, VIDAA a annoncé le lancement mondial d’une version entièrement repensée de sa plateforme, comprenant une nouvelle interface utilisateur et l’intégration de fournisseurs de contenu, afin de placer l’utilisateur et ses préférences au centre de l’expérience télévisuelle. La plateforme intègre un système centralisé de gestion des utilisateurs, de la publicité et de la facturation, simplifiant ainsi l’expérience client et offrant un moyen plus direct d’accéder aux contenus préférés des utilisateurs.

À propos de VIDAA :

VIDAA (https://my.VIDAA.com) est un système ouvert d’exploitation de télévision intelligente, basé sur Linux et utilisé actuellement sur les téléviseurs Hisense. Créée en 2014, la plateforme est devenue, en à peine six ans, un véritable concurrent mondial du secteur des plateformes de télévision intelligente. En 2020, VIDAA a lancé une interface utilisateur totalement nouvelle - baptisée 4.0 - qui place les clients et leurs modes de consommation de contenus au cœur de sa conception. L’application VIDAA sera préinstallée sur les nouveaux téléviseurs Hisense ainsi que sur les téléviseurs intelligents Toshiba fabriqués par Hisense.

À propos de la NBA :

La NBA (www.NBA.com) est une entreprise liée à l’univers du sport et des médias, construite autour de quatre ligues sportives professionnelles : la National Basketball Association, la Women’s National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA est très présente à l’international, avec des matches diffusés dans 215 pays et territoires dans 47 langues, et vend ses produits via plus de 100 000 points de vente répartis dans une centaine de pays et sur six continents. Au début de la saison 2019-2020, les équipes NBA comprenaient 108 joueurs internationaux originaires de 38 pays et territoires. Les outils numériques de la NBA incluent NBA TV, le site www.NBA.com, l’application NBA et le pass de la ligue NBA. La NBA a créé sur les réseaux sociaux l’une des plus vastes communautés au monde et revendique globalement 1,8 milliard de likes et d’abonnés sur l’ensemble des plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs. À travers son programme NBA Cares, la ligue s’intéresse aux grandes questions sociales et travaille avec des organisations au service de la jeunesse reconnues internationalement et soutienant l’éducation, le développement des jeunes et de la famille, ainsi que des causes liées à la santé.