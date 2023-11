La RDC et la Zambie matérialisent leur projet d’exploitation du Poste frontalier unique

« Les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la Zambie ont signé l’accord bilatéral le 17 novembre 2023, à Lusaka en Zambie, pour la mise en œuvre et l’exploitation du poste frontalier unique de Chalwe-Kabila, développé par GED Africa Ltd, dans le cadre du projet de route à péage de Kasomeno-Mwenda », a annoncé, dimanche 19 novembre 2023, le gouvernement congolais.



Selon Kinshasa, les discussions bilatérales ont commencé au début de l’année et la signature de l’accord qui est intervenu le 17 novembre témoigne de la volonté de deux administrations d’apprendre l’une de l’autre et de partager leur expertise afin d’accélérer le projet KMTR.



« Il s’agit du premier OSBP entre la Zambie et la République démocratique du Congo, qui positionne la région sur la voie de la croissance économique grâce à l’amélioration des infrastructures et à la rationalisation de la facilitation des échanges », a souligné le gouvernement congolais.



Le projet comprend les principaux éléments suivants : – la modernisation, la construction et l’expansion de 184 km d’autoroute; – la Construction d’un pont à haubans de 345 m sur la frontière au niveau de la rivière Luapula-! La Construction d’un poste frontière à guichet unique avec entrepôts et parkings; La Mise en place d’un système de péage et de l’infrastructure associée, une infrastructure sociale pour le développement des communautés.