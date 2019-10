La République Centrafricaine renforce sa coopération avec le Rwanda

Le 15 octobre 2019 restera une date gravée dans les annales de la République Centrafricaine ; c’est en cette date que le président rwandais a foulé pour la 1ère fois le sol centrafricain. Une visite d’Etat de quelques heures qui a permis à Paul Kagame et Faustin Archange Touadera de concrétiser les relations bilatérales entre les deux pays.



L’histoire de la RCA et du Rwanda semble se ressembler mais le Rwanda après le triste génocide de 1994 s’est résolument engagé pour reconstruire le pays afin de devenir indépendant.



Paul Kagame qui est venu en Centrafrique, dirige le Rwanda depuis l’an 2000. Cela fait 19 ans qu’il est au pouvoir. En 2015, le gouvernement rwandais est entré dans la liste des dix gouvernements les plus efficaces du monde entier grâce à la détermination de Paul Kagame et de la confiance du Peuple rwandais en son égard.



Les multiples voyages du Président Touadera à l’étranger sont fructueux- lesquels voyages ont permis au chef de l’Etat centrafricain de renforcer la coopération avec des partenaires au développement. Cette coopération internationale a permis de renforcer le commerce extérieur avec le Cameroun par l’extension des stations de distribution de carburant dans plusieurs villes du pays.



Bientôt, le Président Touadera va participer au 1er sommet « Russie-Afrique » qui aura lieu à Sotchi du 22 au 24 octobre 2019 ; certainement que Paul Kagame sera aussi présent à Sotchi. La venue à Bangui du Président Kagame marque un point sur des avancées politiques du président Faustin Archange Touadera.