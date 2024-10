La Russie Retire les Talibans de sa liste des organisations terroristes

Les talibans avaient été inscrits sur la liste russe des organisations terroristes en 2003. Toutefois, depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan en 2021, les relations entre la Russie et les talibans se sont intensifiées.



Le président russe Vladimir Poutine avait déclaré l'été dernier que la Russie perçoit les talibans comme des alliés dans la lutte contre le terrorisme.



Zamir Kabulov, l'envoyé russe en Afghanistan, a précisé que certaines procédures liées à cette décision n'ont pas encore été finalisées et a exprimé l'espoir que l'annonce sera bientôt officialisée.



À ce jour, aucun pays n'a reconnu officiellement les talibans comme les dirigeants légitimes de l'Afghanistan, malgré l'évolution des relations entre la Russie et le mouvement.



Cette décision de la Russie pourrait avoir des implications significatives sur la dynamique géopolitique en Asie centrale et sur la manière dont les talibans sont perçus sur la scène internationale.