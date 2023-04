La Russie expulse 34 des quelque 90 diplomates allemands travaillant à Moscou

Comme l’a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, l’expulsion du personnel diplomatique était une réaction aux "actions hostiles de Berlin". Le nombre maximum d’employés des missions diplomatiques allemandes en Russie sera également considérablement réduit.



Plus tôt, l’agence DPA a fait savoir que l’avion russe Il-96-300 avait quitté Moscou ce samedi pour atterrir à Berlin. Selon la source, l’avion avait une autorisation diplomatique spéciale. Initialement, il n’y avait aucun détail sur le cargo et les passagers de l’avion. Cependant, d’après DPA, on peut supposer qu'il s'agissait d'un vol lié aux diplomates.



Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré ce samedi à TASS que les autorités allemandes avaient pris la décision sur l’expulsion massive des diplomates russes, Berlin s’apprêtant ainsi à détruire l’ensemble des relations russo-allemandes. Le ministère russe a souligné que la partie allemande, malgré ses assurances répétées quant à sa réticence de rendre cette question publique, les a violées, en alertant des représentants des médias régulièrement utilisés pour organiser des "fuites contrôlées" et les désinformations.



Comme l’a déclaré la diplomatie russe, en riposte aux actions hostiles de Berlin, la Russie a pris la décision concernant une expulsion symétrique de diplomates allemands de Russie et de réduire considérablement le nombre maximum d'employés des missions diplomatiques allemandes dans le pays, ce dont l'ambassadeur allemand en Russie, Géza Andreas von Geyr, a été officiellement informé le 5 avril 2023. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré sur la chaîne Zvezda que plus de 20 diplomates allemands seraient expulsés de Russie en représailles à l'expulsion du personnel diplomatique russe de l’Allemagne.