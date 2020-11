La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) améliore la qualité des huiles d'arachides et renforce les capacités d'exportation du Sénégal

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a approuvé un Accord de subvention en faveur de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS), afin d'acquérir de nouveaux équipements d'analyse de laboratoire.

L'assistance technique permettra à SONACOS d'acquérir des équipements qui permettront spécifiquement à l'entreprise de s'assurer que son huile d'arachide répond toujours aux normes internationales de qualité et de sécurité, et ainsi être en mesure de conquérir de nouveaux marchés internationaux. La subvention servira également à former le personnel du laboratoire à l'utilisation et à l'entretien du nouvel équipement et à mener des recherches sur la composition en acides gras des huiles végétales comestibles.

La SONACOS est une société anonyme avec un conseil d’administration qui évolue dans la filière arachide depuis plus de 40 ans. Elle est l’un des principaux acteurs industriels dans ce domaine avec une capacité de production de plus de 360 000 tonnes grâce à ses cinq usines à Lyndiane, Ziguinchor, Diourbel, Louga et Dakar. La société travaille main dans la main avec les producteurs de graines d'arachide ainsi que les autres acteurs de la chaîne de valeur.

M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l’ITFC a déclaré "L'Assistance technique approuvée par l'ITFC pour la SONACOS aidera l'entreprise à améliorer la qualité et la quantité d'huile d'arachide produite localement. Cela apportera une contribution importante aux capacités d’exportation du pays alors que l’entreprise cherche à pénétrer de nouveaux marchés et à améliorer la contribution de la SONACOS aux chaînes de valeur mondiales. Il permettra également de sauvegarder les emplois agricoles, de soutenir une relance durable de la filière arachide et de permettre à la SONACOS de répondre aux normes internationales en matière d'alimentation et de sécurité".

Depuis sa création en 2008, l'ITFC soutient activement le développement du commerce au Sénégal avec plus de 764 millions de dollars US de financement et de programmes de facilitation du commerce en faveur de ce pays d'Afrique de l'Ouest et de ses secteurs stratégiques, notamment l'énergie et l'agriculture.

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les pays membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des pays membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les pays membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des pays membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.

