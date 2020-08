La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce élargit son dispositif de soutien envers la République Islamique de Mauritanie dans sa lutte contre le COVID-19

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (http://www.ITFC-IDB.org) a accordé un financement de 10 millions de dollars US à la République Islamique de Mauritanie, destiné notamment à l'achat de médicaments et d'équipements, en soutien à la lutte contre COVID-19.

Selon les estimations 2020 de la Banque mondiale, la pandémie COVID-19, en Mauritanie, aura un impact majeur à court et moyen terme. En effet, la Mauritanie a enregistré plus de 6 800 cas de COVID-19 avec plus de 150 décès.

Le financement Murabaha de 10 millions de dollars US en faveur du gouvernement de la Mauritanie, fait partie du plan d'assistance de l'ITFC au pays dans le cadre de son initiative de réponse rapide contre le COVID-19 (RRI). Les équipements dont le pays a besoin en urgence, entres-autres, sont des ventilateurs ICU, des tenues et visières de protection, des gants chirurgicaux et des masques jetables.

L'agence d'exécution sera la CAMEC, (La Centrale d'Achat des Médicaments, Équipements et Consommables Médicaux).

M. Hani Salem Sonbol, directeur général de l'ITFC, a déclaré "Suite aux pressions sociales et économiques auxquelles sont confrontés les pays du monde entier en ces temps de pandémie mondiale, l'ITFC a soutenu de nombreux pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dans la lutte globale contre le COVID-19. L’ITFC s'est engagée à faire tout son possible pour contribuer à renforcer la protection du personnel médical, à réduire la transmission du virus et à atténuer l'impact sanitaire, social et économique à long terme de ce terrible virus en Mauritanie".

En 2019, l'ITFC a fourni un total de plus de 650 millions de dollars US en faveur de la Mauritanie pour soutenir des secteurs clés tels que l'énergie, l'alimentation, l'agriculture et la santé.

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (http://www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.